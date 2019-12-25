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По Старо-Петергофскому проспекту закроют трамвайное движение до 2 ноября
Сегодня, 9:03
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По Старо-Петергофскому проспекту закроют трамвайное движение до 2 ноября

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В связи с этим изменится маршрут трамваев №16 и №41.

Из-за производства земляных работ с часу ночи 26 октября до пяти утра 2 ноября на Старо-Петергофском проспекте закроют трамвайное движение, сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса" утром в понедельник, 25 октября.

В связи с этим на участке от Курляндской улицы до Рижского проспекта трамваи №16 и №41 изменят свои маршруты. 

№ 16 – от конечной станции "Карбюраторный завод" по действующей трассе до конечной станции "Пл.Тургенева"; № 41 – от конечной станции "Завод "Северная верфь"  по действующей трассе  до конечной станции "Оборонная ул.".

указано в сообщении предприятия

Ранее мы писали, что на Литейном проспекте из-за дорожных работ изменили движение автобусов.

Фото: Piter.tv

Теги: изменение маршрута, старо-петергофский проспект, трамвайное движение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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