По Старо-Петергофскому проспекту закроют трамвайное движение до 2 ноября

В связи с этим изменится маршрут трамваев №16 и №41.

Из-за производства земляных работ с часу ночи 26 октября до пяти утра 2 ноября на Старо-Петергофском проспекте закроют трамвайное движение, сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса" утром в понедельник, 25 октября.

В связи с этим на участке от Курляндской улицы до Рижского проспекта трамваи №16 и №41 изменят свои маршруты.

№ 16 – от конечной станции "Карбюраторный завод" по действующей трассе до конечной станции "Пл.Тургенева"; № 41 – от конечной станции "Завод "Северная верфь" по действующей трассе до конечной станции "Оборонная ул.". указано в сообщении предприятия

Ранее мы писали, что на Литейном проспекте из-за дорожных работ изменили движение автобусов.

Фото: Piter.tv