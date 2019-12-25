Движение по Санкт-Петербургскому шоссе ограничится до середины апреля

Также до марта затруднится проезд по Ленинскому проспекту.

Петербургских автомобилистов предупредили о новых ограничениях движения в двух районах города, сообщение разместила на официальном сайте Государственная административно-техническая инспекция 7 февраля.

С понедельника, 10 февраля, и до 19 апреля движение машин по Санкт-Петербургскому шоссе у проспекта Будённого в Стрельне будет затруднено. На участке пройдут работы по прокладке инженерных сетей.

С того же дня, но до начала весны прокладка водопровода ограничит проезд по Ленинскому проспекту у улицы Доблести.

Ранее мы писали, что на Приморском шоссе ограничат движение до 8 апреля.

Фото: Piter.TV