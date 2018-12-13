По Петербургу будет курсировать экскурсионный ретро-автобус

В понедельник, 6 мая, стало известно о том, что на улицах Северной столицы будет курсировать экскурсионный ретро-автобус. Об этом сообщает пресс-служба "Пассажиравтотранс".
В ведомстве отметили, что этот автобус работал на междугородних рейсах в 70-80 годах прошлого века. В данный момент он будет задействован в проекте "Ленинградский автобус". Так, 10 мая петербуржцы и туристы смогут послушать интересную экскурсию на легендарном автобусе ЛАЗ-699Р.
Благодаря реставрации сегодня можно оценить комфорт междугородного автобуса советской эпохи: мягкие сидения самолетного типа, индивидуальные вентиляторы и освещение
отметили в "Пассажиравтотранс"
Автобус стартует от Казанской площади по маршруту, который раскрывает всю красоту Петербурга.
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Фото:Пассажиравтотранс
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