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По Петербургу будет курсировать экскурсионный ретро-автобус
Сегодня, 21:09
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IRINA_CHALKINA

По Петербургу будет курсировать экскурсионный ретро-автобус

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Любой желающий сможет прокатиться на нем с 10 мая.

В понедельник, 6 мая, стало известно о том, что на улицах Северной столицы будет курсировать экскурсионный ретро-автобус. Об этом сообщает пресс-служба "Пассажиравтотранс". 

В ведомстве отметили, что этот автобус работал на междугородних рейсах в 70-80 годах прошлого века. В данный момент он будет задействован в  проекте "Ленинградский автобус". Так, 10 мая петербуржцы и туристы смогут послушать интересную экскурсию на  легендарном автобусе ЛАЗ-699Р.

 Благодаря   реставрации сегодня можно оценить комфорт междугородного автобуса советской эпохи: мягкие сидения самолетного типа, индивидуальные вентиляторы и освещение

отметили в "Пассажиравтотранс"

Автобус стартует от Казанской площади по маршруту, который раскрывает всю красоту Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что ОМОН взорвал на территории Аграрного университета два снаряда времен войны

Фото:Пассажиравтотранс

Теги: новости спб, общество, пассажиравтотранс, ретро-автобус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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