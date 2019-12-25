По Офицерскому переулку ДПС гонялись за нарушителями

Три человека пытались сбежать от полиции.

В Петербурге произошла погоня за нарушителями. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент. По данным источника Piter.tv, за машиной с тремя местными жителями гнались сотрудники ДПС. В результате полиции удалось поймать злоумышленников.

Известно, что две девушки и молодой человек не справились с управлением и попали В ДТП. Инцидент произошел в районе 4:40 утра 24 февраля. Очевидец прислал видеозапись с моментом погони. По его сведениям, события происходили около 8 дома по Офицерскому переулку.

Ранее скрывающийся от полицейской погони "Хендай" врезался в бордюр на Комендантском.

Фото и видео: Piter.tv

