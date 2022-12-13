По ОЖД за 2022 год без хозяев перевезли более 8 тысяч животных

В поездах перевозились не только собаки и кошки, но и петухи, бурундуки, домашние лисы, эублефар, норки, шиншиллы, ежи, декоративные кролики.

В 2022 году по ОЖД более 8 тысяч животных перевезли без сопровождения хозяев в поездах дальнего следования.

В поездах перевозились не только собаки и кошки, но и петухи, бурундуки, домашние лисы, эублефар, норки, шиншиллы, ежи, декоративные кролики. Всего было оформлено более 8 тысяч заявок на перевозку животных, это на 50% больше, чем годом ранее.

Самые востребованные маршруты для перевозки животных в поездах Северо-Западного филиала АО "ФПК" – в направлении Петербурга, Москвы, Мурманска, Петрозаводска, Архангельска и Ростова-на-Дону.

Данная услуга доступна во всех поездах дальнего следования с багажным купе. К перевозке без сопровождения владельцев допускаются только домашние животные.

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Фото: Telegram/ Спб-Главный