Пятнадцать новых локомотивов поступило на ОЖД в 2022 году

Локомотивы оборудованы эргономичными кабинами управления с повышенной шумоизоляцией, установками климат-контроля, виброустойчивыми креслами машиниста.

Пятнадцать новых локомотивов поступило на Октябрьскую железную дорогу (ОЖД) в 2022 году.

Десять новых маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ пополнили парк локомотивного депо Санкт-Петербург – Финляндский. Тепловозы произведены на Брянском машиностроительном заводе, имеют двигатель мощностью 1200 лошадиных сил, оборудованы электрическим тормозом и микропроцессорной системой управления и диагностики.

Пять новых электровозов ЭП2К пополнили парк депо Санкт-Петербург –Пассажирский-Московский. Электровозы произведены на Коломенском заводе, имеют конструкционную скорость 160 км/ч, предназначены для вождения пассажирских поездов на электрифицированных участках железных дорог.

Локомотивы оборудованы эргономичными кабинами управления с повышенной шумоизоляцией, установками климат-контроля, виброустойчивыми креслами машиниста.

Ранее на Piter.tv: На ОЖД более 200 электричек подверглись вандальным действиям граффитистов в 2022 году.

Фото: Telegram/ Спб-Главный