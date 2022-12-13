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На ОЖД более 200 электричек подверглись вандальным действиям граффитистов в 2022 году
Сегодня, 15:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На ОЖД более 200 электричек подверглись вандальным действиям граффитистов в 2022 году

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По фактам вандализма на ОЖД правоохранительными органами было возбуждено 216 уголовных дел.

В 2022 году на территории Октябрьской железной дороги зафиксировано более 300 случаев вандализма.

Наиболее распространенное правонарушение – раскрашивание вагонов поездов. Граффити были нанесены на вагоны 223 электричек.

Также было зафиксировано 25 случаев обкидывания камнями поездов во время движения. Помимо этого были отмечены случаи порчи дверей и сидений электропоездов.

В 2022 году по фактам вандализма на ОЖД правоохранительными органами было возбуждено 216 уголовных дел.

В начале 2023 года двое петербуржцев разрисовали электричку в депо.

Фото: ОЖД

Теги: ожд, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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