На ОЖД более 200 электричек подверглись вандальным действиям граффитистов в 2022 году

По фактам вандализма на ОЖД правоохранительными органами было возбуждено 216 уголовных дел.

В 2022 году на территории Октябрьской железной дороги зафиксировано более 300 случаев вандализма.

Наиболее распространенное правонарушение – раскрашивание вагонов поездов. Граффити были нанесены на вагоны 223 электричек.

Также было зафиксировано 25 случаев обкидывания камнями поездов во время движения. Помимо этого были отмечены случаи порчи дверей и сидений электропоездов.

В 2022 году по фактам вандализма на ОЖД правоохранительными органами было возбуждено 216 уголовных дел.

В начале 2023 года двое петербуржцев разрисовали электричку в депо.

Фото: ОЖД