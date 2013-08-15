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По Кантемировскому мосту закроют троллейбусное движение до 27 сентября
Сегодня, 12:53
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

По Кантемировскому мосту закроют троллейбусное движение до 27 сентября

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Из-за этого маршрут троллейбуса №31 изменится.

В четверг, 9 сентября, стало известно об изменении маршрута троллейбуса №31 с 13 по 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Так, в связи с производством дорожных работ с 01:00 13 сентября до 05:30 27 сентября закрывается троллейбусное движение  по Кантемировскому мосту.

Маршрут №31 пройдет от конечной станции "Северный проспект" по действующей трассе до площади Академика Климова".

Ранее мы писали, что трамваи №№ 45 и 69 изменят маршрут до декабря.

Фото: Piter.tv

Теги: изменение маршрута, троллейбус изменит маршрут
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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