По Кантемировскому мосту закроют троллейбусное движение до 27 сентября

Из-за этого маршрут троллейбуса №31 изменится.

В четверг, 9 сентября, стало известно об изменении маршрута троллейбуса №31 с 13 по 27 сентября. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Так, в связи с производством дорожных работ с 01:00 13 сентября до 05:30 27 сентября закрывается троллейбусное движение по Кантемировскому мосту.

Маршрут №31 пройдет от конечной станции "Северный проспект" по действующей трассе до площади Академика Климова".

Ранее мы писали, что трамваи №№ 45 и 69 изменят маршрут до декабря.

Фото: Piter.tv