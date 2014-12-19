Воспитанники Спортивной школы №3 Калининского района одержали победу на Чемпионате России

Ребята стали обладателями золотых медалей, одержав победу в комбинированной эстафетной гонке 4×100 м, продемонстрировав исключительное мастерство и волю к победе.

Спортивная школа №3 Калининского района Петербурга гордится своими воспитанниками Алексеем Ткачёвым и Дарьей Сурушкиной, которые блестяще выступили на российском чемпионате по плаванию в составе городской сборной. Ребята стали обладателями золотых медалей, одержав победу в комбинированной эстафетной гонке 4×100 м, продемонстрировав исключительное мастерство и волю к победе. Этот успех высоко оценил глава администрации Калининского района Михаил Асташкевич.

Медаль чемпионов стала закономерным итогом долгих месяцев упорных занятий и непрерывных тренировок, ставших настоящей школой мужества и профессионализма. Каждый день спортсменам приходилось преодолевать физические нагрузки и личные границы, закаляя дух и совершенствуя навыки плавания. Но эти усилия оправдали себя сполна, подарив ребятам долгожданное золото национального первенства.

Огромную роль в подготовке юных спортсменов сыграли их наставники: Елена Бударина, Татьяна Колянова, Елизавета Поташева, Елена Капецкая и Марина Михайлова. Именно профессионализм, педагогический талант и поддержка этих опытных педагогов позволили подопечным достичь вершины спортивного успеха.

Фото: Telegram / Михаил Асташкевич