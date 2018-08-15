Студент из Петербурга завоевал серебряную медаль на Чемпионате Европы по мак-рестлингу

Сегодня в Северной столице функционируют шесть секций мас-рестлинга, открытых на бесплатной основе в образовательных учреждениях и районных спортивных центрах.

Открытый чемпионат Европы по мас-рестлингу завершился в словацкой Банска-Быстрице 8 ноября. Представитель Петербурга, студент Северо-Западного института управления РАНХиГС Егор Лукин завоевал серебряную награду в весовой категории до 85 кг, пишет spb.aif.ru.

Участниками турнира стали атлеты из 11 стран: Словакии, Бразилии, Грузии, Кыргызстана, Мексики, Монголии, Польши, России, Сербии, Узбекистана и Чехии. Соревнование проводилось в 17 весовых категориях. По итогам командного первенства победителем вышла сборная Кыргызстана, серебро досталось команде России, бронза — спортсменам Словакии.

В Петербурге развитие мас-рестлинга началось с создания городской федерации в 2023 году. Сегодня в Северной столице функционируют шесть секций мас-рестлинга, открытых на бесплатной основе в образовательных учреждениях и районных спортивных центрах. Ежегодно здесь проводятся более двадцати спортивных мероприятий по данному виду спорта.

Фото: пресс-служба Международной федерации мак-рестлинга