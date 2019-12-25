Пловцы из Волховского района поддержали акцию #добрыйсосед

Спортсмены организовали несколько акций в поддержку пожилых и маломобильных граждан.

В областном проекте #добрыйсосед приняли участие тренеры и спортсмены Федерации плавания Волховского района. Они помогают нуждающимся без проблем переносить самоизоляцию. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Добровольцы из физкультурно-спортивного центра занимаются доставкой продуктов, лекарств и других товаров первой необходимости, а также оказывают финансовую и моральную помощь гражданам в группе риска.

Кроме того, пловцы провели акции в поддержку пожилых людей и многодетных семей совместно с волонтерским штабом Волховского района, приготовив им съедобные подарки.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области