Ленобласть вошла в десятку регионов по борьбе с коронавирусом 

Аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций составили рейтинг регионов, наиболее успешно противостоящих коронавирусной инфекции. По итогам прошедшей недели Ленинградская область заняла 10 место в топе "борцов" с болезнью. Об этом сообщил telegram-канал "Тайны Ленинградского двора".
На данный момент рейтинг выглядит следующим образом:
1. Москва.
2. Тюменская область.
3. Калининградская область.
4. Самарская область.
5. Приморский край.
6. ХМАО.
7. Республика Татарстан.
8. Новгородская область.
9. Челябинская область.
10. Ленинградская область.
Несмотря на ежедневный прирост выявленных заболевших, ситуация остается стабильной и управляемой.
– отметили эксперты, говоря о 47-ом регионе
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти изменили процедуру получения пособий в условиях коронавируса.
Фото: Pixabay
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