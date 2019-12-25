Ленобласть вошла в десятку регионов по борьбе с коронавирусом 

Специалисты сравнили меры, принимаемые во всех уголках России.

Аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций составили рейтинг регионов, наиболее успешно противостоящих коронавирусной инфекции. По итогам прошедшей недели Ленинградская область заняла 10 место в топе "борцов" с болезнью. Об этом сообщил telegram-канал "Тайны Ленинградского двора".

На данный момент рейтинг выглядит следующим образом:

1. Москва.

2. Тюменская область.

3. Калининградская область.

4. Самарская область.

5. Приморский край.

6. ХМАО.

7. Республика Татарстан.

8. Новгородская область.

9. Челябинская область.

10. Ленинградская область.

Несмот­ря на еже­днев­ный при­рост вы­яв­лен­ных за­бо­лев­ших, си­ту­а­ция оста­ет­ся ста­биль­ной и управ­ля­е­мой. – отметили эксперты, говоря о 47-ом регионе

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти изменили процедуру получения пособий в условиях коронавируса.

Фото: Pixabay