В Ленобласти изменили процедуру получения пособий в условиях коронавируса

Кроме того, в отдельных районах откроются парихмахерские и бани.

В пятницу, 24 апреля, правительство 47-ого региона внесло уточнения в постановление о мерах социальной поддержки гражданам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Так, государственные пособия, полученные в период эпидемии, не помешают гражданам получить другие действующие льготы, не связанные с влиянием коронавируса.

Кроме того, безработным жителям региона стало проще получить пособие в размере 5000 рублей в случае, если они лишились источника дохода с 30 марта по настоящее время. Вместе с заявлением больше не нужно предоставлять справку от работодателя.

В приложении к обновленному постановлению можно найти образцы всех необходимых для получения финансовой помощи документов.

Напомним, что жители Ленобласти, которые были уволены после 30 марта, будут получать ежемесячную выплату в размере 5000 рублей. Самозанятым в случае потери дохода положено 7000 рублей.

Также постановление предусматривает открытие некоторых мероприятий из сферы услуг, но только в тех местах, где заболеваемость коронавирусом низкая. В насленных пунктах с тремя зараженными и в городах с пятью зараженными начнут работать парикмахерские. Бани откроются в пунктах, не обеспеченных центральным водоснабжением.

Ранее мы сообщили, что соответсвующее постановление о соцподдержке подписал губернатор Александр Дрозденко.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области, Pixabay