На Почтамтской улице подальше от теплосетей перенесли детскую площадку

Ее установили без согласования с ресурсоснабжающей организацией.

На Почтамтской улице перенесли детскую площадку подальше от теплосетей. Это удалось сделать благодаря усилиям юридического отдела предприятия "Теплосеть Санкт-Петербурга", районной прокуратуры и администрации Адмиралтейского района. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В августе прошлого года специалисты обнаружили, что детская площадка, расположенная у дома №23, по Почтамтской улице находится в опасной зоне, прям около теплосетей. При этом ее установили без согласования с ресурсоснабжающей организацией.

После чего организация неоднократно направляла в адрес администрации муниципального образования предписания о немедленном освобождении охранной зоны. Управляющая компания приняла решение перенести детскую площадку на безопасную территорию.

Ранее мы писали, что сквер на улице Восстания благоустроили по итогам рейтингового голосования жителей.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"