Застройщик увеличит площадь и высотность проектируемого детсада в Парголово

Запланированный детсад построят за счет внебюджетных средств.

Власти Петербурга одобрили изменения в проект планировки территории для строительства детского сада в Парголово. Застройщик увеличит общую площадь и высотность здания. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил губернатор Александр Беглов, власти предусмотрели возможность корректировки утвержденных проектов планировки территории социально значимых объектов. В настоящее время поселок активно застраивается. Соответственно, местные жители нуждаются в детских садах.

Ранее мы писали, что Петербург получит 764 млн рублей на покупку зданий под детские сады.

Фото: Piter.tv