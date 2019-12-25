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Застройщик увеличит площадь и высотность проектируемого детсада в Парголово
Сегодня, 21:08
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Застройщик увеличит площадь и высотность проектируемого детсада в Парголово

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Запланированный детсад построят за счет внебюджетных средств. 

Власти Петербурга одобрили изменения в проект планировки территории для строительства детского сада в Парголово. Застройщик увеличит общую площадь и высотность здания. Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Как отметил губернатор Александр Беглов, власти предусмотрели возможность корректировки утвержденных проектов планировки территории социально значимых объектов. В настоящее время поселок активно застраивается. Соответственно, местные жители нуждаются в детских садах.

Ранее мы писали, что Петербург получит 764 млн рублей на покупку зданий под детские сады.

Фото: Piter.tv

Теги: детсад, парголово, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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