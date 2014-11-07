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Петербург получит 764 млн рублей на покупку зданий под детские сады
Сегодня, 18:16
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Петербург получит 764 млн рублей на покупку зданий под детские сады

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Детские сады появятся в Шушарах и на Комендантском проспекте.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому Петербург получит 764 млн рублей из федерального бюджета для приобретения двух зданий под детские сады, которые расположатся в Шушарах и на Комендантском проспекте. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба Смольного.

Дополнительное соглашение будет заключено для приведения в соответствие с новыми требованиями графика выполнения мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, и форм отчетности о выполнении данного графика.

пресс-служба Смольного

Ранее мы писали, что в Петербурге построят более 50 школ и 78 детских садов к 2024 году.

Фото: Piter.tv

Теги: детские сады, здания, постановление
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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