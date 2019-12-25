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В Петербурге построят более 50 школ и 78 детских садов к 2024 году
Сегодня, 14:31
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В Петербурге построят более 50 школ и 78 детских садов к 2024 году

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Город постепенно ликвидирует дефицит мест в школах и детских садах. Первоочередное внимание уделяется новостройкам.

В ближайшие три года в Петербурге появятся более 50 школ на 50 тысяч мест и 78 детских садов на 14 тысяч мест. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов заявил на ежегодном заседании Городского педагогического совета, сообщает пресс-служба Смольного. 

С 2018 года город построил 31 школу и 94 детских сада, еще несколько объектов отремонтировали. В 2021 году в Петербурге построят 11 школ и 25 детских садов. К 1 сентябрю в Приморском районе откроют свои двери 9 новых школ и еще одно образовательное учреждение от ПАО "Газпром". 

Город по-прежнему решает проблему дисбаланса между жилой и социальной застройкой. Ранее Градостроительная комиссия запретила застройщикам возводить жилые комплексы, если на их территории не построены детские сады, школы и поликлиники. 

Фото: Piter.tv

Теги: детские сады, строительство, школы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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