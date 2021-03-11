Площадь пожара в производственном здании в Коврове выросла до 800 кв. м

Ранее площадь пожара составляла 300 квадратных метров.

Площадь пожара в производственном здании в Коврове Владимирской области выросла до 800 квадратных метров. Об этом сообщили региональные представители ГУ МЧС. По данным экстренного ведомства, огонь захватил здание, расположенное около завода имени Дегтярева.

Площадь увеличилась до 800 кв. м. Локализации на данный момент нет. источник ТАСС

Напомним, что ранее специалисты говорили о воспламенении на территории в 300 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около 05:03 утра по московскому времени. Бригада выехала по адресу улица Труда, дом 1. В момент прибытия экстренной службы фиксировалось задымление на третьем этаже железобетонной конструкции. По предварительной информации в момент пожара людей в помещении не было.

На месте инцидента работают 18 единиц техники и 50 человек личного состава ГУ МЧС.

После пожара в квартире на Карпинского нашли обгоревшее тело пенсионерки.

Видео: YT / ГТРК Владимир