Мужчину приговорили к реальному сроку на три года.

Напавший на полицейского участник незаконной акции получил срок. Об этом рассказали представители Следственного комитета России по региону. По данным надзорного ведомства, речь идет о жителе Владимирской области. Суд постановил лишить мужчину свободы на три года. Срок заключения фигурант расследования проведет в колонии общего режима. В настоящее время это первый случай, когда митингующего 23 января в поддержку Алексея Навального приговорили к реальному тюремному сроку.

Напомним, что 38-летний осужденный проходил по уголовному делу в части 2 статьи 318 УК РФ. Его обвинили в применении насилия в отношении представителя закона во время того, как представитель власти выполнят должностные обязанности. В МВД напомнили, что фигурант расследования распылил содержимое газового баллончика в лицо силовику на Театральному площади города Владимира. Мужчину поймали при попытках скрыться от правосудия. Он признал вину и раскаялся в содеянном.

Защита обжаловала приговор Навальному за клевету на ветерана.

Фото: Piter.tv