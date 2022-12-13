Площадь пожара в цехе в Лесозаводске достигла 12 тысяч квадратов

С огнем в районе борются два пожарных поезда и другие спецсредства.

Площадь пожара в деревообрабатывающем цехе в Лесозаводске Приморского края увеличилась до 12 тысяч квадратных метров. Соответствующее заявление местным журналистам сделали представители регионального управления МЧС. Ранее Главное управление экстренного ведомства уточняло, что огонь распространился по территории в полторы тысячи квадратных метров. Специалисты заметили, что стремительный переход пламени дальше связан с сильным ветром на территории.

По предварительным данным, площадь пожара в деревообрабатывающем цехе на улице Свердлова составляет около 12 тысяч квадратных метров. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Напомним, что до приезда дежурных пожарных подразделений из здания смогли самостоятельно эвакуироваться 20 человек. В текущий момент проводится наращивание сил и средств, а борьбу с огнем ведут два пожарных поезда.

На станции Среднесибирская вспыхнул локомотив.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС по России