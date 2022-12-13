На станции Среднесибирская вспыхнул локомотив

В ГУ МЧС рассказали о ликвидации пламени на железной дороге в Алтайском крае.

В Тальменском районе Алтайского края России на железнодорожной станции Среднесибирская загорелся локомотив. Об этом рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС в собственном Telegram-канале. СПециалисты объяснили подписчикам, что на место инцидента немедленно отправились пожарные службы и экстренные ведомства, которые не позволили огню распространиться далее. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. В рамках работы по ликвидации возгорания установлено, что пострадавший состав начал воспламеняться с обшивки резервного локомотива. Прибывшие на задание огнеборцы отбуксировали технику в безопасное место, после чего считанные минуты ликвидировали горение.

В результате пожара в гаражах на Удельном проспекте погиб человек.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России