В результате пожара в гаражах на Удельном проспекте погиб человек

Огонь распространился по площади 18 кв.м.

В ночь на вторник, 25 апреля, в Выборгском районе Северной столицы произошёл пожар, который привёл к смерти человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.



Возгорание произошло на Удельном проспекте. Там сгорели 3 цельнометаллических гаража на площади 18 кв.м.

На вызов выдвинулись 15 спасателей и 3 единицы спецтехники. В данный момент огонь ликвидирован.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском шоссе пожарные два часа тушат деревянные паллеты.

Фото: Piter.TV