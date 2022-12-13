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В результате пожара в гаражах на Удельном проспекте погиб человек
Сегодня, 8:56
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В результате пожара в гаражах на Удельном проспекте погиб человек

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Огонь распространился по площади 18 кв.м.

В ночь на вторник, 25 апреля, в Выборгском районе Северной столицы произошёл пожар, который привёл к смерти человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Возгорание произошло на Удельном проспекте. Там сгорели 3 цельнометаллических гаража на площади 18 кв.м.

На вызов выдвинулись 15 спасателей и 3 единицы спецтехники. В данный момент огонь ликвидирован.

Ранее мы сообщили о том, что на Московском шоссе пожарные два часа тушат деревянные паллеты.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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