Площадь пожара в Башкирии выросла до 40 га. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел 9 июля в Белорецком районе. В лесу произошел пожар. В ведомстве отметили, что может быть угроза распространения огня в сторону населенного пункта Узян.
На место выехала аэромобильная группировка МЧС Башкирии в составе 33 человек и 5 единиц техники. Принимаются все необходимые меры в целях недопущения распространения лесного пожара на населенный пункт.
Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице.
Видео: Telegram / МЧС Башкортостан
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