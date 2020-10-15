На место выехала аэромобильная группировка в составе 33 человек и 5 единиц техники.

Площадь пожара в Башкирии выросла до 40 га. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 9 июля в Белорецком районе. В лесу произошел пожар. В ведомстве отметили, что может быть угроза распространения огня в сторону населенного пункта Узян.

На место выехала аэромобильная группировка МЧС Башкирии в составе 33 человек и 5 единиц техники. Принимаются все необходимые меры в целях недопущения распространения лесного пожара на населенный пункт.

Ранее мы сообщали, что в Екатеринбурге произошел пожар в кардиологической больнице.

Видео: Telegram / МЧС Башкортостан