Площадь парка Малиновка увеличат почти на два гектара

Соответствующий документ рассмотрят 8 декабря.

В понедельник, 6 декабря, в Законодательном собрании Петербурга обсудили инициативу по увеличению площади марка Малиновка почти на два гектара, сообщили в пресс-службе парламента.

Чтобы увеличить площадь, необходимо внести корректировки в закон "О зеленых насаждениях общего пользования". Соответствующий документ обсудят на заседании 8 декабря.

По словам председателя ЗакСа Александра Бельского, петербуржцы не раз обращались с просьбой не допустить никакого строительства в парке или на прилегающих участках, проводились даже митинги и пикеты.

Теперь в этой проблеме будет поставлена точка. Площадь парка увеличится почти на два гектара. Это касается границ парка между проспектом Энтузиастов, улицей Передовиков, проспектом Косыгина и Индустриальным проспектом. Александр Бельский

Чиновник также уточнил, что увеличение площади парка не сможет решить проблему с обеспеченностью жителей Красногвардейского района зелеными насаждениями, поэтому необходимы новые шаги по исправлению ситуации.

Напомним, суд отказался исключать участок Муринского парка из списка ЗНОП.

Фото: ВКонтакте / За сохранение Муринского парка