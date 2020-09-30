Площадь лесного пожара в Алтайском крае выросла до 4,2 тыс. га

В Минприроды и МЧС рассказали о ситуации в Егорьевском районе.

Площадь лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края выросла с 720 га до 4,2 тысяч га. Соответствующее заявление сделали представители региональной пресс-службы министерства по природным ресурсам. Эксперты добавили, что в ликвидации возгорания принимают участие 150 человек личного состава экстренного ведомства, а также 64 единицы спецтехники. В этот перечень попали 40 пожарных автомобилей, 10 тракторов с плугами, 10 единиц легкового транспорта, тягач с тралом, бульдозер, топливный автозаправщик. Также операторы контролируют распространение огня при помощи вертолета. В тушении пламени задействован самолет-амфибия Бе-200.

К сожалению, сильная жара и длительное отсутствие осадков привели к значительному увеличению площади пожара - по результатам мониторинга с воздуха на данный момент предварительно она составляет 4 221 га. пресс-служба Минприроды края

Чиновники уточнили, что в ближайшие часы на помощь пожарным выдвигается группа десантников-парашютистов из республики Алтай.Ситуация в Егорьевском районе находится на личном контроле губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Пожар произошёл на территории детского центра реабилитации в Люберцах.

Фото и видео: ГУ МЧС России