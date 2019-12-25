Пожар произошёл на территории детского центра реабилитации в Люберцах

Пострадавших в результате происшествия нет.

В центре медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах произошёл пожар: огонь охватил бытовку на территории учреждения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Предполагается, что в бытовке произошло возгорание проводки под крышей. Пламя быстро перекинулось на стропила. Также была опровергнута информация об эвакуации пациентов. По данным источника издания, пострадавших в результате пожара нет.

ГУ МЧС по региону подтвердило информацию о происшествии и добавили, что ликвидация пожара случилось в 10:52. Огонь распространился по площади в 3 кв. м.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)