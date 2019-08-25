Площадь лесных пожаров в России увеличилась за сутки на 7,7 тысяч га

Теперь на территории РФ действует 109 лесных пожаров на площади 50 140 га.

За прошедшие сутки в России увеличилась площадь лесных пожаров. Как сообщает ФБУ "Авиалесоохрана", на 00:00 мск 25 августа на территории страны действует 109 лесных пожаров на площади 50 140 га. Об этом пишет ТАСС.

Днем ранее пожарным удалось ликвидировать 29 лесных пожаров на площади 429 га. Больше всего работы у спасателей было в Красноярском крае, где действовало 84 пожара на землях лесного фонда. Площадь, пройденная огнем, составляла 22,1 тысяч га.

Всего в тушении лесных пожаров были задействованы 1,4 тысяч человек личного состава, 158 единиц техники, а также 27 воздушных судов на мониторинге и 12 воздушных судов на тушении.

В "Авиалесоохране" напоминают, что пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах России. Режим ЧС введен в двух субъектах страны - на всей территории Красноярского края и в одном муниципальном районе Республики Саха. Особый противопожарный режим действует в 42 субъектах РФ.

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Видео: YouTube / DW News