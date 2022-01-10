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С 26 августа в вестибюль станции "Площадь Восстания" ограничат вход
Сегодня, 11:30
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 26 августа в вестибюль станции "Площадь Восстания" ограничат вход

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С 17:00 до 19:30 вход в вестибюль будет ограничен.

В связи с капитальным ремонтом эскалатора изменяется режим работы вестибюля 1 станции "Площадь Восстания". Об этом гостей и жителей Петербурга предупредили в пресс-службе петербургской подземки.

С 26 августа по 21 октября по рабочим дням с 17:00 до 19:30 вход в вестибюль будет ограничен.

При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока.

Ранее стало известно, что второй вестибюль на станции метро "Лиговский проспект" откроется в 2028 году.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, станция площадь восстания
Категории: Лента новостей, Картина дня,

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