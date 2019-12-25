Второй вестибюль на станции метро "Лиговский проспект" откроется в 2028 году

Этот проект тесно связан с созданием новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).

В Санкт-Петербурге планируется строительство второго вестибюля на станции метро "Лиговский проспект", завершение которого ожидается к 2028 году. Этот проект тесно связан с созданием новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Санкт-Петербург. Новый вестибюль будет введен в эксплуатацию одновременно с завершением строительства терминала ВСМ на Лиговском проспекте. Об этом стало известно в ходе заседания Градостроительного совета при правительстве Петербурга.

Основная цель синхронизации работ — улучшить транспортную доступность для пассажиров, прибывающих из Москвы, делая станцию "Лиговский проспект" ключевым транспортным узлом. ВСМ станет важной транспортной артерией, которая значительно сократит время в пути между двумя столицами, доведя его до 2 часов 15 минут. Скорость поездов, которые будут курсировать по магистрали, достигнет 400 км/час.

Реализация проекта ведется в рамках комплексного развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Строительство вокзала ВСМ начнется на участке, расположенном на Лиговском проспекте, 50, вблизи сада Сан-Галли. Этот проект позволит сохранить исторические здания в центре города, интегрируя современные технологии в исторический контекст.

Ранее был представлен возможный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСЖМ) в Петербурге. Проектными кадрами поделился "Первый проектный институт".

Фото: Piter.tv