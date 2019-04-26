Площадь ОЭЗ "Санкт-Петербург" намерены увеличить

Градоначальник заявил, что "одна из потенциальных площадок – новый участок земли напротив станции метро "Дыбенко".

Площадь Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Санкт-Петербург" планируют увеличить. Соответствующую заявку готовит Смольный в Минэкономразвития РФ, пишет "Деловой Петербург".

Губернатор Петербурга заявил, что "одна из потенциальных площадок – новый участок земли напротив станции метро "Дыбенко".

В настоящее время у петербургской ОЭЗ есть две площадки. Речь идет о "Нойдорфе" в Стрельне и "Новоорловской" в Приморском районе.

В начале 2024 года городское правительство подписало соглашение о включении в состав ОЭЗ еще двух локаций. Площадка "Шушары" находится на территории бывшего завода Toyota. Также в ближайшее время стартует проектирование "Парнаса".

Ранее мы рассказывали о том, что выручка ОЭЗ "Санкт-Петербург" за 19 лет cоставила 425 млрд рублей.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков