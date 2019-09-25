На Плесецкой 5-летняя девочка попала под электровелосипед

Ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Проводится проверка по факту ДТП, в котором пострадала пятилетняя девочка. Детали аварии сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 13 августа в 19:08 у дома 14 по Плесецкой улице 33-летний мужчина, управляя своим электровелосипедом, двигаясь по проезжей части во встречном направлении по дороге с односторонним движением, вне зоны пешеходного перехода наехал на 5-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в сопровождении отца.

Ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован.

Также накануне на Товарищеском проспекте сбили 15-летнего велосипедиста.

Фото: Piter.tv