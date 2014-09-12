Сергей Еремеев сообщил о том, что с его командой командование ВСУ поступило неправильно.

Командование Вооруженных сил Украины отправило на передовую линию команду из восьми слабо обученных бойцов, в результате чего семь из них были уничтожены и один взят в плен. Соответствующей информацией с журналистами во время допроса поделился военнослужащий из 22-й механизированной бригады ВСУ Сергей Еремеев. Ролик с иностранцем днем 5 октября опубликовали в социальных сетях сотрудники пресс-службы министерства по обороне РФ.

Напомним, что боевик был взят в плен в приграничном районе Курской области военнослужащими "Северной" группировки войск. Мужчина объяснил, что попал в ряды армии киевского режима в результате мобилизации. Вопреки обещанием командования посадить его за руль фуры, так как Еремеев обладает 25-летним стажем дальнобойщика, в реальности его отправили в стрелковый отряд.

Не хотел вражды с Россией никогда. Я всегда считал, что это братья. Вышел закон, что надо обновить данные. И вот я обновил данные и получил сразу бумагу для прохождения медкомиссии. И сразу ушел в военкомат, меня домой не отпустили, и я уехал в учебку. Сергей Еремеев, пленный

Атаки российских территорий украинец назвал бессмысленными и обреченными на поражение. Он заметил, что Москву можно назвать котом, в то время как бойцы Киева - мышата. Сергей Еремеев продолжил, что с его командой, состоящей из неопытных стрелков, командование поступило неправильно, кинув солдат "на мясо", в первые ряды сражающихся. Мужчина добавил, что не хотел убивать российских военнослужащих, однако помогал это делать своему сослуживцу, заряжая для него магазины.

МО заявило, что танкисты помогли захватить последние позиции ВСУ в Угледаре.

Фото и видео: Минобороны России