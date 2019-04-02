Пленный боец ВСУ рассказал о подготовке в Великобритании и пожаловался на командование

Мужчина оценил тренировки на Украине и в Соединенном королевстве.

Пленный боец Вооруженных сил Украины рассказал о тренировках и подготовке личного состава в Великобритании. В ходе интервью с журналистами издания RT, мужчина пожаловался на командование. Видеозапись с интервью опубликована в Telegram-канале СМИ. Иностранец объяснил, что боевая подготовка на территории Соединенного Королевства оказалась менее жесткой, чем та, что предоставляли военным власти в Житомире. Это связано с тем, что командование Лондона не давало солдатам никаких указаний, кроме таких, как "стоять и обороняться".

В Британии подготовка проходила как: копали, вывозили нас на полигон, стреляли, двойками-тройками бегали. военнопленный ВСУ

Мужчина подчеркнул, что представителям ВСУ угрожали сроком заключения. Несмотря на это мужчина планировали устроить "самострел" для того, чтобы покинуть боевые позиции. Солдат пояснил, что военным сильно не хватало продовольственных запасов, им приходилось делить один сухпаек на двоих и сидеть в "холоде и голоде".

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Фото и видео: Telegram / RT на русском