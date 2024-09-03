Антон Фурдаленко сообщил о задаче, поставленной украинским командованием.

Командование уведомило военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины о переброске их в Курскую область за полчаса до пересечения государственной границы с Россией. Соответствующее заявление во время допросе сделал пленный старший лейтенант, командир взвода бригады армии киевского режима Антон Фурдаленко. Иностранец отметил, что изначально он с сослуживцами находился на берегу реки Днепр, вблизи Каховского водохранилища. Бойцы предполагали, что будут отправлены на ротацию сил в Черниговскую область, однако их доставили в Сумскую область. Оттуда солдат должна была забрать 22-ая бригада ВСУ.

При пересечении границы видел танк - гусеница сбита, а в одном месте было очень много спаленных бронеавтомобилей "Козак". На перекрестке как минимум семь, наверное, даже больше, потому что вокруг еще валялись запчасти. Антон Фурдаленко, пленный ВСУ

Украинский военнослужащий указал на то, что заданием бойцов было контролировать местный мост. Однако уже на следующий день Фурдаленко оказался в плену.

Должны были нас поменять вечером в этот же день - не приехали. Стянулись со всех сторон, поняли, что это ваши уже. Вышел мужчина сказал: "Не стреляйте". Мы поговорили: "Сдаетесь?" — "Сдаемся". И мы сдались. Антон Фурдаленко, пленный ВСУ

Контрактники штурмовых подразделений "Запада" завершили занятия по боевой подготовке.

Фото и видео: Telegram / ТАСС, Минобороны России