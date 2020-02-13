Контрактники штурмовых подразделений "Запада" завершили занятия по боевой подготовке

В Минобороны сообщили о завершении тренировок бойцами в тыловой зоне СВО.

Российские военнослужащие по контракту в штурмовых подразделений 1-й гвардейской танковой армии "Западной" группировки войск завершили занятия по боевой подготовке и слаживанию в тыловом районе специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что бойцы получили практические навыки по ориентированию на местности, а также владению стрелковым оружием под руководством опытных командиров, обладающих боевым опытом в зоне СВО.

Занятия проводили опытные бойцы, которые совсем недавно освободили от боевиков ВСУ один из населенных пунктов в зоне СВО, чтобы передать боевой опыт штурмовикам. пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты вместе с инструкторами обучают военнослужащих работе в тактических группах - двойках, тройках по осуществлению штурма окопа, траншеи, укрепленного участка, опорного пункта противника. Дополнительно военнослужащие уделили внимание тактической и полевой медицине, этапам эвакуации раненых солдат с поля боя под обстрелом.

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Фото и видео: Минобороны России