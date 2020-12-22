Платные парковки сделают еще на 71 улице Петербурга

Зону платной парковки расширят более чем на 2 тысячи мест.

В четверг, 19 марта, представители "Городского центра управления парковками" сообщили, что в скором времени в Петербурге расширят зону платной парковки, передают "Невские новости".

Платные парковки появятся еще на 71 улице, но пока список не утвержден до конца. Проектирование продолжат в течение первой половины года. Отмечается, что зону расширят более чем на 2 тысячи мест. Специалисты уточнили, что квадрат четко ограничивается Невским проспектом, набережной Фонтанки, Синопской и Воскресенской набережными.

Ранее мы писали, что на улице Рубинштейна дополнительно установили 18 камер видеонаблюдения.

Фото: Pixabay