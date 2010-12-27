Смольный заработал на системе платных парковок 51,4 млн рублей

За первую половину 2019 года Смольный заработал на системе платных городских парковок 51,4 млн руб. Больше всего денег принесли автостоянки (30,6 млн руб.), чуть меньше собрали с платных парковок (19,3 млн руб.) и еще немного с перехватывающих парковок (1,5 млн руб.), которые только недавно начали появляться в Петербурге. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил директор Городского центра управления парковками (ГЦУП) Сергей Куканов.
Также Сергей Куканов рассказал, что в Петербурге появятся новые перехватывающие автостоянки у станций метро "Проспект Большевиков", "Ломоносовская", "Старая Деревня", "Проспект Ветеранов", "Улица Дыбенко", "Шушары". Кроме того, планируют парковку такого типа у железнодорожной станции "Царское Село" и полноценную городскую автостоянку на улице Савушкина.
Кроме прочего, до конца 2019 года пообещали автоматизировать автостоянку на улице Коммуны.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге начали благоустраивать сквер Цоя.
Фото: Pixabay
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