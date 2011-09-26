Платные парковки для Петроградского района обойдутся в 38 млн рублей

Контракт разместили в системе госзакупок сегодня.

В понедельник, 18 октября, на сайте госзакупок появился контракт на подготовку проекта под расширение зоны платной парковки в Петроградском районе. В перечне указали 141 адрес, некоторые не были озвучены ранее. Об этом сообщила "Фонтанка".

Стоимость контракта, заключенного центром управления парковками, составила 38 млн рублей, а подрядчиком выступает компания ООО "Дорнадзор". Все работы должны выполнить к лету 2022 года.

В контракте опубликованы адреса трех зон, адреса двух зон были опубликованы ранее, а в третью зону вошли около 30 улиц, в том числе Крестовский остров.

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