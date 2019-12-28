Платная парковка принесла Петербургу свыше 13 млрд рублей за десятилетие

Власти Петербурга раскрыли доходы от платной парковки и их распределение.

За 10 лет работы система платной парковки в Санкт-Петербурге принесла городу более 13 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Пилотная зона была открыта в историческом центре в 2015 году и постепенно расширилась на четыре района — Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Василеостровский. Сейчас платные парковки действуют на 652 улицах.

Доходы направили на благоустройство, развитие дорожной инфраструктуры и строительство социальных объектов. По данным комитета, введение платной парковки повысило оборачиваемость мест, сократило время прибытия экстренных служб и улучшило условия для пешеходов и общественного транспорта.

На сегодняшний день зарегистрировано 124 857 парковочных разрешений. Среди них 27 754 выданы многодетным семьям, 4848 — владельцам электромобилей, 5446 — на спецтранспорт, 29 — героям страны.

С февраля 2023 года специалисты ГЦУП выявили 71 199 автомобилей с закрытыми номерами и 82 833 со снятыми. За 2,5 года проведено свыше 25 тыс. профилактических бесед с водителями. Кроме того, зафиксировано более 5,7 тыс. случаев незаконной парковки на местах для инвалидов.

Ранее началась подготовка к строительству стоянки на 500 мест в Парголово.

Фото: Piter.TV