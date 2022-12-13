На обустройство платных парковок в Петроградском районе суммарно готовы выделить 72,5 млн рублей

Платная парковка на указанных в тендерах улицах откроется с 1 июля.

Дирекция по организации дорожного движения (СПб ГКУ "ДОДД") объявила 2 тендера на расширение и оснащение зоны платных парковок в Петроградском районе Петербурга. Судя по данным портала госзакупок, с которыми ознакомился Piter.TV, суммарно установка специальных знаков и технических средств организации дорожного движения оценена в 72,5 млн рублей.

В документации к первому аукциону речь идёт об обустройстве парковки на 58-ми улицах Петроградской стороны. Максимально на эти нужды организация готова выделить 34,2 млн рублей. Второй аукцион касается аналогичных процедур на 82-х улицах: начальная цена контракта составит 38,3 млн рублей.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 1 марта. Добавим, что платная парковка на указанных в тендерах улицах откроется с 1 июля. На Петроградской стороне в общей сложности будут установлены 80 паркоматов и 1138 информационных табличек, оборудовано 10 тыс. парковочных мест.

Ранее мы сообщили о том, что с нарушителей платной парковки в центре Петербурга собрали 1,2 млрд рублей.

Фото: Piter.TV