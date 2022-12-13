С нарушителей платной парковки в центре Петербурга собрали 1,2 млрд рублей

Все поступившие средства были направлены в городской бюджет.

С нарушителей правил пользования платной парковкой в Центральном и Адмиралтейском районах Северной столицы за 2022 год было взыскано 1,2 млрд рублей. Общие доходы бюджета двух районов за тот же период достигли 2,2 млрд рублей. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на председателя городского комтранса Валентина Енокаева.

Чиновник подчеркнул, что все поступившие от нарушителей средства были переданы в казну Петербурга. В дальнейшем их направят на благоустройство, развитие дорожной инфраструктуры и строительство соцобъектов.

Также Енокаев добавил, что за год в городе было оформлено 29813 парковочных разрешений, 615 разрешений для размещения электромобилей, 183 платных годовых абонементов и 438 платных ежемесячных абонементов.

Фото: Telegram / Парковки и велодорожки СПб