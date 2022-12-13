Жители Петроградского района смогут оформить парковочное разрешение с 1 мая

Подать документы можно через любое отделение МФЦ или сайта "Госуслуг".

С июля 2023 года на всей территории Петроградского района, кроме Крестовского острова, будет введена зона платной парковки. Местные жители смогут получить парковочные разрешения с 1 мая. Об этом напомнили в городском комтрансе.

Стоимость разрешения, действующего ровно год, составит 1 800 рублей. Подать документы на его получение можно через любое отделение МФЦ или сайта "Госуслуг".

В ведомстве добавили, что Крестовский остров войдёт в платную зону осенью. Всего там разместят 10 тыс. машиномест, в том числе и те, будут предназначены для людей с ограниченными возможностями.

Ранее мы сообщили о том, что в Василеостровском районе Петербурга обозначили зону платной парковки.

Фото: Комтранс Петербурга