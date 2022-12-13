В Василеостровском районе Петербурга обозначили зону платной парковки

На улице Кораблестроителей, Морской набережной, новых улицах на территории намыва платной парковки, предварительно, не будет.

В Василеостровском районе обозначили зону платной парковки. Об этом 19 апреля рассказала юрист Ирина Баханович в своём Telegram-канале.

Для автомобилистов первые 15 минут будут бесплатными. Далее начнет действовать почасовая оплата. Планируется, что льготный абонемент за 1 800 рублей в год будет действовать на весь район. Документ сможет оформить как собственник с временной регистрацией, так и при ее отсутствии

На улице Кораблестроителей, Морской набережной, новых улицах на территории намыва платной парковки, предварительно, не будет.

Сейчас зона платной парковки действует в Центральном и Адмиралтейском районах, а в Петроградском ее внедрят с 1 июля. На Васильевском и Крестовском островах оставить бесплатно машину нельзя будет начиная с четвертого квартала.

Ранее в зоне платной парковки на Петроградской стороне начали устанавливать знаки. Сегодня специалисты устанавливали их на пересечении Лодейнопольской улицы и Левашовского проспекта.

Фото: Piter.tv

