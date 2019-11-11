Сроки завершения работ по созданию платформы были скорректированы.

Платформу "Северный полюс" спустят на воду в ближайшие месяцы. Об этом в интервью "РИА Новостям" рассказал глава Росгидромета Игорь Шумаков. Чиновник объяснил, что ледостойкая платформа "Северный полюс" уже готова на 45%.

В ближайшие месяцы платформа должна быть спущена на воду, тогда же и станут известны окончательные даты завершения строительства Игорь Шумаков, глава Росгидромета

В Росгидромете отметили, что сроки завершения работ по созданию платформы пришлось скорректировать из-за сроков поставок судового оборудования. Ранее специалисты использовали для дрейфа по Северному Ледовитому океану айсберги. Однако это стало невозможным из-за таяния льдов и изменения климата.

Напомним, что платформа Северный полюс" - экономичный плавучий объект с уникальной формой корпуса. В него будет встроена научная лаборатория, а также средства передачи, обработки и приема информации от центра.

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