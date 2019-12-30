Над законопроектом думают сотрудники Минфина и Центробанка.

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен. Для участников системы ГПП предусматривается два способы получения денег. В первом случае человек может потребовать единовременную выплату, заплатив НДФЛ. Ограничитель создан, чтобы люди получали прибавку к основной пенсии, а не всю сумму. Об этом сообщили представители Минфина и Центробанка.

Во втором варианте он будет получать средства в течение многих лет пенсионного возраста. Рассматривается вариант, при выходе из ГПП плата может оказаться существенно ниже. Чиновники думают над тем, брать ли НДФЛ со всей забираемой суммы или только с инвестиционного дохода. Последний вариант предусматривает выплату в размере 2,6% от накопленной суммы.

Ранее Piter.tv писал о том, что правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год.

Фото: Piter.tv

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