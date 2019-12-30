Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен. Для участников системы ГПП предусматривается два способы получения денег. В первом случае человек может потребовать единовременную выплату, заплатив НДФЛ. Ограничитель создан, чтобы люди получали прибавку к основной пенсии, а не всю сумму. Об этом сообщили представители Минфина и Центробанка.
Во втором варианте он будет получать средства в течение многих лет пенсионного возраста. Рассматривается вариант, при выходе из ГПП плата может оказаться существенно ниже. Чиновники думают над тем, брать ли НДФЛ со всей забираемой суммы или только с инвестиционного дохода. Последний вариант предусматривает выплату в размере 2,6% от накопленной суммы.
Ранее Piter.tv писал о том, что правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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РАЗРАБАТЫВАЮТ ОЧЕРЕДНУЮ АФЕРУ С НАКОПИТЕЛНЫМИ ПЕНСИЯМИ ПЕНСИОНЕРОВ,НИЧЕГО НОВОГО ПРИДУМЫВАТЬ НЕ ХОТЯТ И НЕ СОБИРАЮТСЯ,РУКАВОДСТВУ ЭТО ПРОСТО НА ПРОСТО НЕ ВЫГОДНО,ЭТОТ КЛАСС РАБОТАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ ЛИЧНЫЙ КАРМАН ВЕЗДЕ И ВСЮДУ...,И О ЧЁМ ТУТ МОЖНО ГОВОРИТЬ И ПИСАТЬ???КОГДА 90%ОФФШОРНЫЙ ХАРАКТЕР ЭКОНОМИКИ И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ЗАПАДЕ,ТАК,ЧТО РАЗВИТИЯ РОССИИ НЕТ И НЕ БУДЕТ,ПОЧТИ ВСЕ ВЕДОМСТВА КОМПАНИИ МИНИСТЕРСТВА БАНКИ И ТАК ДАЛЕЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ЗА БУГРОМ,НИЧЕГО НЕ НАЦИЛИЗИРОВАНО,ВСЁ ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ,КОРОЧЕ НАТУРАЛЬНАЯ ПОКАЗУХА И ПЫЛЬ В ГЛАЗА.