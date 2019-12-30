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Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Сегодня, 8:30
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lesjasap

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен

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Над законопроектом думают сотрудники Минфина и Центробанка.

Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен. Для участников системы ГПП предусматривается два способы получения денег. В первом случае человек может потребовать единовременную выплату, заплатив НДФЛ. Ограничитель создан, чтобы люди получали прибавку к основной пенсии, а не всю сумму. Об этом сообщили представители Минфина и Центробанка.

Во втором варианте он будет получать средства в течение многих лет пенсионного возраста. Рассматривается вариант, при выходе из ГПП плата может оказаться существенно ниже. Чиновники думают над тем, брать ли НДФЛ со всей забираемой суммы или только с инвестиционного дохода. Последний вариант предусматривает выплату в размере 2,6% от накопленной суммы.

Ранее Piter.tv писал о том, что правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: накопленная пенсия, платеж
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Сегодня 9:20

РАЗРАБАТЫВАЮТ ОЧЕРЕДНУЮ АФЕРУ С НАКОПИТЕЛНЫМИ ПЕНСИЯМИ ПЕНСИОНЕРОВ,НИЧЕГО НОВОГО ПРИДУМЫВАТЬ НЕ ХОТЯТ И НЕ СОБИРАЮТСЯ,РУКАВОДСТВУ ЭТО ПРОСТО НА ПРОСТО НЕ ВЫГОДНО,ЭТОТ КЛАСС РАБОТАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ ЛИЧНЫЙ КАРМАН ВЕЗДЕ И ВСЮДУ...,И О ЧЁМ ТУТ МОЖНО ГОВОРИТЬ И ПИСАТЬ???КОГДА 90%ОФФШОРНЫЙ ХАРАКТЕР ЭКОНОМИКИ И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ЗАПАДЕ,ТАК,ЧТО РАЗВИТИЯ РОССИИ НЕТ И НЕ БУДЕТ,ПОЧТИ ВСЕ ВЕДОМСТВА КОМПАНИИ МИНИСТЕРСТВА БАНКИ  И ТАК ДАЛЕЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ЗА БУГРОМ,НИЧЕГО НЕ НАЦИЛИЗИРОВАНО,ВСЁ ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ,КОРОЧЕ НАТУРАЛЬНАЯ ПОКАЗУХА И ПЫЛЬ В ГЛАЗА.

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