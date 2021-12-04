Более 10 млн рублей ГУП "ТЭК" отсудило у должников

В прошлом году, отмечают в компании, еще 445 квартир перешли на прямые договоры с организацией по оплате отопления и горячей воды.

Более 10 млн рублей с абонентов-неплательщиков удалось взыскать ГУП "ТЭК". Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе организации.

В 2021 году в суда поступило более 2 тыс. заявлений о взыскании задолженности за оказанные коммунальные услуги. Так, общая сумма долга достигала 49,7 млн рублей.

В прошлом году, отмечают в компании, еще 445 квартир перешли на прямые договоры с организацией по оплате отопления и горячей воды. К концу года на прямых договорах находились 196 732 петербуржца. Компания регулярно проводит работу по возвращению долгов.

В сообщении уточнили, что в прошлом году 1 млрд 943 млн рублей поступили в компанию от должников. Потребили оплатили добровольно в ходе рассмотрениях судебных дел.

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