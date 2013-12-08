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Комтранс Петербурга отказался отменять плату за парковку в центре на выходных
Сегодня, 9:40
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Комтранс Петербурга отказался отменять плату за парковку в центре на выходных

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Также ведомство не намерено вводить льготы на стоянку у объектов социнфраструктуры.

Комитет по транспорту Северной столицы не поддержал предложения петербуржцев относительно смягчения правил платной парковки.  Об этом сообщила пресс-служба партии "Яблоко".

Как отметил депутат ЗакСа от партии Борис Вишневский,  горожане попросили не взимать плату за парковку  в выходные и праздничные дни, а также ввести льготы на стоянку у объектов социальной инфраструктуры. 

Все инициативы были основаны на жалобах жителей. Тем не менее, Смольный от них отказался,подчеркну, что они влекут за собой слишком большую запаркованность улиц.

Ранее мы сообщили о том, что Комтранс Петербурга попросил ввести платную парковку на узких улицах.

Фото: Piter.TV

Теги: комтранс, парковка, санкт петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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