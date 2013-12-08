Комтранс Петербурга отказался отменять плату за парковку в центре на выходных

Комитет по транспорту Северной столицы не поддержал предложения петербуржцев относительно смягчения правил платной парковки. Об этом сообщила пресс-служба партии "Яблоко".
Как отметил депутат ЗакСа от партии Борис Вишневский, горожане попросили не взимать плату за парковку в выходные и праздничные дни, а также ввести льготы на стоянку у объектов социальной инфраструктуры.
Все инициативы были основаны на жалобах жителей. Тем не менее, Смольный от них отказался,подчеркну, что они влекут за собой слишком большую запаркованность улиц.
Ранее мы сообщили о том, что Комтранс Петербурга попросил ввести платную парковку на узких улицах.
Фото: Piter.TV
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