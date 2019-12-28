Плаза покинул пост главного тренера баскетбольного "Зенита"

В клубе поблагодарили специалиста за работу и пожелали ему удачи.

У баскетбольного клуба "Зенит" сменится главный тренер. Сегодня, 12 февраля, стало известно о том, что Жоан Плаза покидает клуб. Информация об этом появилась на сайте петербургской команды.

Пресс-служба уточнила, что контракт с тренером был расторгнут по соглашению сторон.

Плаза стал наставником "Зенита" в декабре 2018 года.

В Евролиге 2019/2020 года команда на данный момент одержала 7 побед и 17 поражений.

Ранее Сергей Семак не подтвердил продление контракта с ФК "Зенитом".

Фото: Piter.TV