  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Плаза покинул пост главного тренера баскетбольного "Зенита"
Сегодня, 18:21
110
nadezhda_sib

Плаза покинул пост главного тренера баскетбольного "Зенита"

0 0

В клубе поблагодарили специалиста за работу и пожелали ему удачи.

У баскетбольного клуба "Зенит" сменится главный тренер. Сегодня, 12 февраля, стало известно о том, что Жоан Плаза покидает клуб. Информация об этом появилась на сайте петербургской команды.

Пресс-служба уточнила, что контракт с тренером был расторгнут по соглашению сторон. 

Плаза стал наставником "Зенита" в декабре 2018 года. 

В Евролиге 2019/2020 года команда на данный момент одержала 7 побед и 17 поражений. 

Ранее Сергей Семак не подтвердил продление контракта с ФК "Зенитом".

Фото: Piter.TV 

Теги: баскетбол, бк зенит, плаза
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии