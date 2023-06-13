Плану ЕК по присвоению активов РФ мешают ранее выданные кредиты G7 Киеву

Еврокомиссия пока не может представить общественности и странам-членам ЕС собственные официальные предложения по экспроприации российских активов в регионе.

Европейская комиссия столкнулась с системной проблемой, пытаясь подготовить план экспроприации российских активов в региональном сообществе. На данный момент руководство ЕК не знает, как отобрать активы Москвы по так называемой схеме "репарационного кредита", но одновременно с этим действием продолжать получать проценты от их реинвестирования. Известно, что эти проценты уже обещаны странам "Большой семерки" (G7) за выдачу прошлый кредитов киевскому режиму. Речь идет о сумме в 50 миллиардов долларов на срок до 2040 года. Соответствующими данными с европейскими журналистами поделились источники из Еврокомиссии. Они уточнили, что решения вопроса пока что не найдено. Таким образом специалисты ответили на прямой вопрос СМИ о том, как как предложению Еврокомиссией схему "репарационного кредита" можно увязать с продолжением обслуживания кредитной схемы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine).

Неназванный источник допустил, что технически возможным решением станет использование 45 миллиардов евро из общей суммы, необходимой для погашения кредитов ERA. Такое решение будет лишь частичным, так как оно позволит покрыть лишь сумму кредитов, а не сами проценты по их обслуживанию на ближайшие 15 лет. Подобный сценарий на четверть снизит объем конфискуемых российских активов.

