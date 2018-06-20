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В России могут ужесточить наказания для пьяных водителей
Сегодня, 9:47
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nastya960

В России могут ужесточить наказания для пьяных водителей

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Если по вине пьяного водители в ДТП погибнет больше одного человека, он может сесть в тюрьму на 15 лет.

В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные пьяным водителем. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Предлагается сажать в тюрьму пьяного виновника ДТП на срок от 8 до 15 лет, если в аварии погибнет больше одного человека. Сейчас максимальный срок за данное преступлении составляет – девять лет.

Инициатива, разработанная нами… получила концептуальную поддержку Верховного суда и правительства России. Необходимые поправки внесут в ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Василий Пискарев, один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

За причинение тяжкого вреда пьяный виновник ДТП может сесть на срок от трех до семи лет, за гибель одного человека – сесть можно будет на срок от 5 лет.

Ранее на Piter.TV: ДТП с участием пьяного монаха на Toyota Camry.
Фото: Piter.TV

Теги: василий пискарев, пьяное дтп, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Автомобильные новости,

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